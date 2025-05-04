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- Київ
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Вигоріли квартири та автівки: що відбувається у Києві після атаки
У Києві внаслідок російської дронової атаки цієї ночі, 4 травня, фіксують падіння уламків збитих повітряних цілей у різних районах столиці.
Київ оговтується після нічної атаки, яку влаштувала Росія.
Що відбувається в Оболонському районі, який найбільше постраждав, дивіться в сюжеті ТСН.ua.
Очевидці досі не можуть отямитися і розповідають про пережите:
Ви знаєте, якщо я б не бачив дронів, то я б думав, що це балістика, на жаль. Дуже щось були заряди, високі, великі заряди, це дійсно так. І дуже добре, що все було вночі.
Інша очевидиця розповідає наступне:
Я сама з Бахмута, ми переселенці. І тут, що тут, якісь військові частини, чи що тут є? Навіщо бити по людях?
Третій очевидець:
Я сьогодні чергував, вночі мені зателефонували і повідомили, що тут пожежа. Я особисто не зміг сюди приїхати, але після роботи одразу приїхав. Подивіться, що тут коїться.
Нагадаємо, наслідки атаки ворожих БпЛА та падіння уламків збитих повітряних цілей зафіксовані в трьох районах Києва. Зокрема, в Оболонському районі сталась пожежа на верхніх поверхах однієї з багатоповерхівок з розповсюдженням на покрівлю, загорілись 7 автомобілів. Крім цього, уламки пошкодили будівлю дитячого садочку.
Також дивіться екслюзивний фоторепортаж з місць ворожих ударів.