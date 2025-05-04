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- Киев
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В киевском Гидропарке возник пожар: что известно
Пожар виден на весь район Гидропарка.
В киевском Гидропарке возник пожар. Предварительно горит техническое здание.
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.
Дыма становится все больше. Пожар виден на весь район.
"Подписчики сообщают, что сгоревшее техздание рядом с парком миниатюр на Гидропарке", - говорится в сообщении "Киев ИНФО".
Пожар уже локализован
В ГСЧС Киева рассказали, что пожар в Гидропарке уже локализован.
"Пламя охватило два металлических сооружения в Гидропарке. Площадь пожара составляла примерно 350 квадратных метров. Сейчас спасатели продолжают заливать водой места, где еще тление. Обошлось без пострадавших", - рассказали ТСН.ua столичные спасатели.
Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Ранее, 18 апреля, в Киеве также загорелся масштабный пожар . В Сети сообщают о столбе черного дыма над Подолом и Татаркой.