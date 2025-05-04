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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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433
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В киевском Гидропарке возник пожар: что известно

Пожар виден на весь район Гидропарка.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Столб дыма

Столб дыма / © https://ua.depositphotos.com/

В киевском Гидропарке возник пожар. Предварительно горит техническое здание.

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы.

Дыма становится все больше. Пожар виден на весь район.

"Подписчики сообщают, что сгоревшее техздание рядом с парком миниатюр на Гидропарке", - говорится в сообщении "Киев ИНФО".

Пожар уже локализован

В ГСЧС Киева рассказали, что пожар в Гидропарке уже локализован.

"Пламя охватило два металлических сооружения в Гидропарке. Площадь пожара составляла примерно 350 квадратных метров. Сейчас спасатели продолжают заливать водой места, где еще тление. Обошлось без пострадавших", - рассказали ТСН.ua столичные спасатели.

Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Ранее, 18 апреля, в Киеве также загорелся масштабный пожар . В Сети сообщают о столбе черного дыма над Подолом и Татаркой.

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Дата публикации
Количество просмотров
433
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