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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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65
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У Києві оголошена повітряна тривога

Пройдіть до найближчого укриття — загроза балістики.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Київ

Київ / © Associated Press

Сьогодні, 26 липня, у Києві оголошена повітнряна тривога.

Повідомляється про загрозу балістики.

Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія запустила по Україні 235 повітряних цілей. Сили ППО збили або подавили 200 з них — це дрони й ракети. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.

ППО збила або подавила 183 ударних БпЛА і 17 ракет різних типів. Є влучання десяти ракет і 25 ударних БпЛА у девʼятьох місцях, а також падіння уламків у вісьмох місцях.

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