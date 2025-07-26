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- Київ
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У Києві оголошена повітряна тривога
Пройдіть до найближчого укриття — загроза балістики.
Сьогодні, 26 липня, у Києві оголошена повітнряна тривога.
Повідомляється про загрозу балістики.
Нагадаємо, у ніч проти 26 липня Росія запустила по Україні 235 повітряних цілей. Сили ППО збили або подавили 200 з них — це дрони й ракети. Основним напрямком удару стала Дніпропетровщина.
ППО збила або подавила 183 ударних БпЛА і 17 ракет різних типів. Є влучання десяти ракет і 25 ударних БпЛА у девʼятьох місцях, а також падіння уламків у вісьмох місцях.