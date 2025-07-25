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- Київ
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У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив величезний хижак: фото
Ймовірно, бурий ведмідь — рідкісний і вкрай обережний мешканець українського Полісся — перебував у пошуках пари.
У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапив величезний хижак — самець бурого ведмедя.
Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.
«У червні наші фотопастки зафіксували присутність дорослого ведмедя на території Чорнобильського заповідника. Ймовірно, це самець, який перебував у пошуках пари, адже саме травень-червень є періодом шлюбної активності цього виду», — йдеться у повідомленні.
Бурий ведмідь — рідкісний і вкрай обережний мешканець українського Полісся. Попри це, науковці вже кілька років поспіль фіксують ознаки повернення цього хижака на територію Заповідника. Спостереження тривають.
Щоб уникнути ризику, фахівці Чорнобильського заповідника закликають дотримуватися простих, але важливих правил на територіях, де можуть перебувати ведмеді.
Правила поведінки:
Не ходіть поодинці, особливо в сутінках або вночі.
Не наближайтеся до ведмедя і не намагайтеся фотографувати його зблизька.
Зберігайте спокій у разі зустрічі. Не тікайте! Повільно і обережно відступайте назад, не роблячи різких рухів.
Обов’язково повідомте про ваші спостереження фахівців Заповідника.
Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику зафіксували рекорд: помічено унікальне стадо оленів.