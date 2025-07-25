У Чорнобильському заповіднику до фотопастки потрапив величезний хижак: фото

Бурий ведмідь

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У Чорнобильському заповіднику на Київщині до фотопастки потрапив величезний хижак — самець бурого ведмедя.

Про це повідомила пресслужба Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника у Facebook.

«У червні наші фотопастки зафіксували присутність дорослого ведмедя на території Чорнобильського заповідника. Ймовірно, це самець, який перебував у пошуках пари, адже саме травень-червень є періодом шлюбної активності цього виду», — йдеться у повідомленні.

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Бурий ведмідь — рідкісний і вкрай обережний мешканець українського Полісся. Попри це, науковці вже кілька років поспіль фіксують ознаки повернення цього хижака на територію Заповідника. Спостереження тривають.

Бурий ведміль у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Бурий ведміль у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Бурий ведміль у Чорнобильському заповіднику / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Щоб уникнути ризику, фахівці Чорнобильського заповідника закликають дотримуватися простих, але важливих правил на територіях, де можуть перебувати ведмеді.

Правила поведінки:

Не ходіть поодинці, особливо в сутінках або вночі.

Не наближайтеся до ведмедя і не намагайтеся фотографувати його зблизька.

Зберігайте спокій у разі зустрічі. Не тікайте! Повільно і обережно відступайте назад, не роблячи різких рухів.

Обов’язково повідомте про ваші спостереження фахівців Заповідника.

Нагадаємо, у Чорнобильському заповіднику зафіксували рекорд: помічено унікальне стадо оленів.

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