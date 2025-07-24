На Київщині впроваджують нову систему оповіщення про повітряну тривогу: що зміниться

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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На Київщині змінили систему оповіщення про тривогу.

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Сигнал повітряної тривоги в Київській області від четверга, 24 липня, буде диференційований. Це означає, що повітряна тривога оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза. Наприклад, у разі фіксації ворожих цілей сигнал надходитиме лише в частину області, що перебуває під безпосередньою загрозою, а не по всій Київщині.

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«Таку систему ми протестували сьогодні вночі спільно з Повітряними силами та ДСНС. Система відпрацювала надійно й без збоїв. Це не просто технічне оновлення, а впровадження принципу адресного оповіщення, що відповідає вимогам часу для підтримки роботи бізнесу, навчального процесу в освітніх установах та решти сфер, що стосується війна — всіх», — йдеться у повідомленні.

У КОВА наголосили, що продовжують модернізацію всієї регіональної системи оповіщення. Нова архітектура включає: сучасне обладнання; цифрові канали зв’язку; резервне живлення, що забезпечує автономну роботу навіть під час відключень.

«Наша мета — щоб кожна громада Київщини була вчасно попереджена й захищена», — резюмували у Київській ОВА.