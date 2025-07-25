У Києві чоловік ледь не вдарив ножем гостя дружини через ревнощі: що йому загрожує

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В Шевченківському районі Києва 30-річний чоловік накинувся з ножем на гостя своєї дружини, з якою давно не проживає разом. Причиною нападу стали ревнощі.

Про це повідомила Київська міська прокуратура та поліція Києва.

Зловмисник утік з місця події, однак його швидко затримали.

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Як повідомили у Київській міській прокуратурі та поліції, інцидент стався у квартирі жінки, куди несподівано прийшов її чоловік. Побачивши у гостях знайомого, він схопив ножа на кухні та вдарив 32-річного чоловіка у груди. Після нападу втік. Дітей подружжя на той момент удома не було.

Потерпілого ушпиталили, нині його стан стабільний, загрози життю немає.

Нападника затримали. Йому оголосили підозру за замах на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України). Зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості застави. За скоєне йому загрожує до 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, в Києві зловмисниця збиралася залишити у кав’ярні два саморобні вибухові пристрої загальною потужністю майже 1,5 кг у тротиловому еквіваленті. Служба безпеки України затримала жінку.

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