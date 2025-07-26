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- Киев
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В Киеве объявлена воздушная тревога
Пройдите в ближайшее укрытие — угроза баллистики.
Сегодня, 26 июля, в Киеве объявлена воздушная тревога.
Сообщается об угрозе баллистики.
Напомним, в ночь на 26 июля Россия запустила по Украине 235 воздушных целей. Силы ПВО сбили или подавили 200 из них — это дроны и ракеты. Основным направлением удара стала Днепропетровская область.
ПВО сбила или подавила 183 ударных БпЛА и 17 ракет разных типов. Есть попадание десяти ракет и 25 ударных БПЛА в девяти местах, а также падение обломков в восьми местах.