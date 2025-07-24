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- Київ
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У Києві лунає повітряна тривога: яка загроза
Для Києва є загроза балістики, тому мешканцям столиці слід негайно вирушати до укриттів.
У Києві ввечері 24 липня оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет.
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет», — йдеться в заяві.
В КМВА закликали негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.
Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
До слова, на Київщині від 24 липня запровадили нову систему оповіщення про повітряну тривогу. Сигнал тривоги буде диференційований: вона оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза.