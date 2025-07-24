У Києві лунає повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога

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У Києві ввечері 24 липня оголошена повітряна тривога через загрозу застосування балістичних ракет.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет», — йдеться в заяві.

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В КМВА закликали негайно вирушати до укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Водночас Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

До слова, на Київщині від 24 липня запровадили нову систему оповіщення про повітряну тривогу. Сигнал тривоги буде диференційований: вона оголошуватиметься лише в тих районах, де є реальна загроза.