Київська кільцева електричка Kyiv City Express

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У суботу, 21 листопада, пасажирам київської кільцевої електрички Kyiv City Express доведеться врахувати тимчасові зміни маршруту. Протягом восьми годин електропоїзди курсуватимуть за зміненою схемою та не зупинятимуться на станції Святошин.

Про це повідомляє офіційний канал Kyiv City Express.

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Як курсуватиме кільцева електричка 21 листопада

Обмеження діятимуть з 9:00 до 17:00 у зв’язку з плановими ремонтними роботами на залізничній колії. На цей час поїзди прямуватимуть між станціями Берестейська та Борщагівка без заїзду на Святошин.

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Схема руху буде такою:

Напрямок Б — від станції Берестейська до станції Борщагівка.

Напрямок А — від станції Борщагівка до станції Берестейська.

Отже, пасажири не зможуть скористатися кільцевою електричкою для поїздки до станції Святошин або з неї протягом зазначеного часу.

© Укрзалізниця

Як електричка курсуватиме у вихідні

У Kyiv City Express також нагадали, що в суботу та неділю поїзди працюватимуть за графіком вихідного дня. Інтервал руху становитиме одну годину.

Крім того, 21 та 22 листопада на маршрут не вийдуть додаткові рейси (Д). Їхню роботу відновлять у понеділок, 23 листопада.

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Пасажирам радять заздалегідь врахувати тимчасову зміну маршруту під час планування поїздок.

Нагадаємо, у Києві обмежать роботу станції метро «Хрещатик». Через державні заходами з нагоди Дня Гідності та Свободи вранці 21 листопада на станції закриють один з вестибюлів.

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