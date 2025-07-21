Понад 15 прямих влучань: Ігнат розповів про наслідки нічної атаки на Київ

Атака на Київ 21 липня. / © Associated Press

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У Києві під час масованого удару безпілотниками і ракетами вночі проти 21 липня сталося понад 15 “прямих влучань у певні об'єкти”. Столиця залишається одною із важливих цілей для ворога.

Про це в ефірі повідомив керівник управління комунікацій Повітряних Сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

“Решта - бачимо надзвичайно серйозні ушкодження по районах міста, де падали вже збиті цілі. ... ППО працює, збиті ракети та дрони все ж падають на землю, не досягаючи своїх цілей. Хотілося б, звісно, знищувати їх подалі від населених пунктів, не завжди це вдається", - наголосив Ігнат.

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За його словами, цю нічну атаку росіян особливою не можна назвати, оскільки таких було вже багато.

"Ніч була надскладна не лише на Франківщині. Також гучно було й в інших регіонах. У Києві маємо понад півтора десятка влучань, на жаль. Ніч була і в Києві доволі неспокійною, м'яко кажучи. Також атаковано Харків та інші регіони", - наголосив представник ПС.

Як повідомлялося, вкотре армія РФ масовано вдарила по Києву дронами і ракетами. Росія знову била по цивільній інфраструктурі та житлових кварталах столиці. Унаслідок обстрілу наслідки сталися у шести районах міста.

Зокрема, у Шевченківському районі пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а також станція метрополітену "Лук’янівська". Вона тимчасово не працювала. Станом на зараз вона вже відновила свою роботу.

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Дата публікації 10:09, 21.07.25 Кількість переглядів 83 Атака на Лук’янівку: людей у метро накрила хмара пилюки