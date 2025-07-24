У Києві підліток ледь не зірвався з мосту (відео)

У Києві врятували підлітка, який ледь не зірвався з мосту

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У Києві працівники «Муніципальної охорони» врятували підлітка, який виліз за перила мосту та не зміг самостійно повернутися назад у безпечне місце.

Відео інциденту опублікувала пресслужба «Муніципальної охорони».

Інцидент стався на пішохідному мосту, що з’єднує Оболонську набережну з островом Оболонським.

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Охоронці помітили хлопця, який переліз за перила мосту й не міг самостійно повернутися назад. На підлітка надягли ремінь, за допомогою якого юнак підтягнувся до перил, після чого його перехопили та допомогли перелізти назад на безпечну сторону.

Хлопчина зізнався, що переоцінив свої сили й не усвідомлював можливих наслідків. Про інцидент повідомили батькам. З підлітком провели профілактичну бесіду.

На щастя, все закінчилося добре.

Дата публікації 22:17, 24.07.25 Кількість переглядів 9 У Києві врятували підлітка, який ледь не зірвався з мосту

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