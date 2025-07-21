Росія атакувала Київщину дронами та ракетами / © iStock

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Усю ніч ворог атакував Київщину комбіновано дронами та ракетами. Тривога тривала майже 10 годин.

Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація у Telegram.

Зазначається, що постраждалих серед населення немає.

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Наслідки ворожої атаки фіксуються у двох районах області:

у Вишгородському районі пошкоджено господарчі споруди та автомобіль;

у Фастівському районі пошкоджено три приватні будинки, два автомобілі та складські приміщення одного з підприємств.

Наслідки комбінованої атаки на Київську область у ніч проти 21 липня / © Поліція Київської області

Наслідки комбінованої атаки на Київську область у ніч проти 21 липня / © Поліція Київської області

Наслідки комбінованої атаки на Київську область у ніч проти 21 липня / © Поліція Київської області

«Дякую нашим мисливцям з „Чисте небо“. Завдяки їх роботі було перехоплено понад півтора десятка ворожих БпЛА. За час існування проєкту вже знищено більше 750 ворожих дронів. Так тримати, хлопці. Працюємо далі над нарощуванням наших потужностей», — зазначив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Голова КОВА наголосив, що усім людям, чия власність постраждала, буде надана необхідна допомога. «Уже працюємо над цим із місцевою владою та нашими партнерами», — підсумував Калашник.

Нагадаємо, під час нічної атаки по Україні 21 липня російські війська застосовали 450 дронів і ракет. Сили ППО збили частину цілей, але зафіксовано і влучання 23 безпілотників у трьох локаціях.

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