Стрілянина у Києві: Зеленський розповів подробиці про стан постраждалих та кількість жертв

Володимир Зеленський

У Києві триває розслідування нападу на цивільних, під час якого зловмисник відкрив вогонь по людях і захопив заручників. Нападника ліквідували.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, унаслідок нападу загинули шестеро людей.

Чотирьох осіб зловмисник убив просто на вулиці. Ще один заручник загинув під час утримання. Окрім того, жінка померла в лікарні від отриманих тяжких поранень.

«Лікарі надають необхідну допомогу. Бажаємо якнайшвидшого одужання пораненим», — йдеться в повідомленні.

Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Скільки постраждалих

Станом на зараз відомо про 14 поранених. Водночас ця цифра може зрости, оскільки люди продовжують звертатися по медичну допомогу.

Серед постраждалих є 12-річний хлопчик. Медики надають йому необхідну допомогу.

Під час спецоперації правоохоронцям вдалося врятувати чотирьох заручників.

Лікарі продовжують боротися за життя поранених, а слідчі встановлюють усі обставини трагедії.

Стрілянина в Києві — останні новини

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Потім він забарикадувався в магазині. Зловмисника ліквідували під час штурму.

До слова, після стрілянини у Голосіївському районі Києва з’являються нові подробиці про нападника. Зокрема, його сусідка розповіла, що чоловік справляв враження спокійної та інтелігентної людини.

За її словами, він не був конфліктним, завжди вітався з сусідами, однак майже не спілкувався і тримався осторонь. Чоловік проживав сам і, ймовірно, придбав квартиру близько десяти років тому, переїхавши до Києва після початку війни на Донеччині.

Сусідка зазначила, що зовні він не викликав підозр і нічим не вирізнявся серед мешканців будинку.

Також, очевидці розповіли подробиці стрілянини у Києві, яку влаштував уродженець Москви.

За словами жінки, вона побачила стрільця зі зброєю, схожою на «обрез», неподалік свого будинку.

«Я тільки бачила його з цим — не автоматом, а таким „обрезом“. Я тут поруч проживаю, але мене просто там продукти осталися і „кравчучка“, то я хочу забирати… Тільки почула „хлопок“ і хтось почав кричати — „тікайте, тікайте“. Я глянув, і він мені одразу в очі потрапив зі зброєю. Я повернулася і почала втікати», — розповіла очевидиця.