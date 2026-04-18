Стрілянина у Києві: прокуратура назвала кваліфікацію злочину

Стрілянина у Києві / © Апостроф

У Києві за фактом розстрілу цивільних та захоплення заручників у Голосіївському районі відкрито кримінальне провадження за статтею терористичний акт.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

Правоохоронці встановили особу стрільця — це чоловік 1968 року народження. Він використовував зареєстровану вогнепальну зброю.

Унаслідок атаки загинули шестеро людей. Серед них — чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка отримала смертельні поранення і померла в лікарні.

Їхній син 2015 року народження зазнав вогнепального поранення та перебуває у дитячому медичному закладі, де йому надають допомогу.

Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури у взаємодії з СБУ та Національної поліції.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях. Потім він забарикадувався в магазині. Зловмисника ліквідували під час штурму.

До слова, після стрілянини у Голосіївському районі Києва з’являються нові подробиці про нападника. Зокрема, його сусідка розповіла, що чоловік справляв враження спокійної та інтелігентної людини.

За її словами, він не був конфліктним, завжди вітався з сусідами, однак майже не спілкувався і тримався осторонь. Чоловік проживав сам і, ймовірно, придбав квартиру близько десяти років тому, переїхавши до Києва після початку війни на Донеччині.

Сусідка зазначила, що зовні він не викликав підозр і нічим не вирізнявся серед мешканців будинку.