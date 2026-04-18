Київ
404
Стрілянина у Києві: у лікарні померла ще одна постраждала — яка остаточна кількість загиблих

Кількість жертв стрілянини в Голосіївському районі Києва зросла до шести: у лікарні померла ще одна постраждала.

Стрілянина у Києві

В результаті стрілянини в Голосіївському районі Києва, яку просто посеред вулиці влаштував уродженець Москви, вже є шестеро загиблих.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його інформацією, у результаті стрілянини на вулиці та в супермаркеті в Голосіївському районі Києва загинули пʼятеро людей.

Також щойно в лікарні померла жінка, яка була в числі 10-ти госпіталізованих поранених стрілком. Її особу встановлюють, жінці було близько 30-ти років.

Тобто, загалом в результаті стрілянини є вже шестеро загиблих, уточнив Кличко.

Також медики надали допомогу на місці 6 постраждалим. Зокрема, й чотиримісячній дитині, яка отруїлася чадним газом в квартирі поруч з тією, яку до трагедії на вулиці та в супермаркеті підпалив стрілок. Від госпіталізації батьки дитини відмовилися.

Нагадаємо, сьогодні, 18 квітня, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях просто посеред вулиці.

Потім він забарикадувався в магазині. Зловмисника ліквідували під час штурму.

За попередніми даними, ім’я підозрюваного — Дмитро Васильченков. Повідомляється, що він народився 21 квітня 1968 року в Москві.

Президент Володимир Зеленський відреагував на цей цинічний і моторошний злочин.

Також у Мережі з’явились кадри з місця атаки (чутливий контент).

