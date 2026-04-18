Стрілянина у Києві: Зеленський повідомив нові деталі про нападника

У Києві триває розслідування нападу на цивільних, під час якого зловмисник відкрив вогонь по людях. Нападника було ліквідовано.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами глави держави, перед тим як вийти зі зброєю на вулицю, чоловік підпалив власну квартиру.

Відомо також, що він раніше притягувався до кримінальної відповідальності, довгий час проживав на Донеччині та народився в Росії.

Наразі слідчі Національної поліції України та Служби безпеки України встановлюють усі обставини злочину.

«Треба перевірити кожну деталь», — наголосив Зеленський.

У роботі правоохоронців перебуває кілька версій. Перевіряються всі зв’язки нападника, а також його електронні пристрої, зокрема телефон.

За словами президента, про перебіг розслідування інформуватимуть міністр внутрішніх справ, СБУ та Генеральний прокурор України.

Влада обіцяє надати суспільству всю перевірену інформацію щодо цієї справи.

Стрілянина в Києві — останні новини

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по людях, після чого правоохоронці розпочали спецоперацію із затримання зловмисника. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, спецпризначенці КОРД провели штурм магазину, де перебував нападник. Під час затримання його ліквідували — він захопив заручників і відкривав вогонь по поліцейських, відмовляючись від переговорів.

За даними медиків, унаслідок стрілянини загинули шестеро людей, ще щонайменше 10 осіб госпіталізовано, серед них дитина. Пізніше мер Києва Віталій Кличко повідомив ще про п’ятьох постраждалих. Заручників поступово вивели із супермаркету.

За попередньою інформацією, підозрюваним є чоловік, 1968 року народження, уродженець Москви, громадянин України, який раніше проживав у Бахмуті, а згодом — у Києві. Обставини злочину та мотиви нападника встановлюються.