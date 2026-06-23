Смертельна аварія на трасі: авто зіткнулися лоб у лоб, багато загиблих

На Київщині унаслідок ДТП загинули п’ятеро людей, / © Поліція Київської області

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Напередодні у Бориспільському районі Київської області сталася смертельна ДТП. В аварії загинули п’ятеро людей, а двоє отримали травми.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Київщини.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася увечері 22 червня на автодорозі Бориспіль-Дніпро, поблизу села Рогозів. За попередніми даними правоохоронців, автомобілі зіткнулися, коли один виїхав на зустрічну.

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Зазначається, що 70-річний водій Renault під час обгону виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з Nissan, за кермом якого перебував 35-річний чоловік.

Унаслідок аварії на місці загинули водій Renault та дві його пасажирки віком 95 і 75 років. Ще одна 69-річна жінка померла в лікарні. 18-річна, яка була у салоні авто, опинилася у лікарні.

Також жертвою аварії став 40-річний пасажир Nissan. Його водія також шпиталізували до лікарні.

Наразі поліція встановлює всі обставини трагедії. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть кількох осіб.

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Нагадаємо, днями у Броварах переповнений ВАЗ влетів у рейсовий автобус. В аварії загинула 2-річна дитина. Водій легковика та вісім його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Дата публікації 20:02, 08.06.26 Кількість переглядів 47 На львівській трасі сталась смертельна ДТП! В авто було аж 4 пасажири

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