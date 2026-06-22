Гроза на Київщині / © ТСН

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У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Telegram.

«Попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та м. Київ. У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 22 червня гроза, по області в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», — йдеться у повідомленні.

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В Укргідрометцентрі зазначили, що погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Раніше ми повідомляли, що на Україну суне грозовий фронт.

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