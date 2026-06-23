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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Час на прочитання
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Градуси підуть на спад: якою буде погода в Києві та на Київщині 23 червня

Спека у столичному регіоні почне спадати, поступаючись місцем комфортній літній прохолоді.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Фото ілюстративне

Фото ілюстративне / © pexels.com

У вівторок, 23 червня, у Києві та на території Київської області очікується комфортна погода без денних опадів, а літня спека трохи спаде — максимум до +27…+28 градусів.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 23 червня вдень опадів не передбачається. Температура повітря становитиме до +27 градусів тепла.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 23 червня на Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощі, вдень синоптики опадів не прогнозують. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +20 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що 23 червня у Києві на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +20 до +27 градусів тепла.

Погода у Києві 23 червня / © скриншот

Погода у Києві 23 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 червня.

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