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- Київ
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Градуси підуть на спад: якою буде погода в Києві та на Київщині 23 червня
Спека у столичному регіоні почне спадати, поступаючись місцем комфортній літній прохолоді.
У вівторок, 23 червня, у Києві та на території Київської області очікується комфортна погода без денних опадів, а літня спека трохи спаде — максимум до +27…+28 градусів.
За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 23 червня вдень опадів не передбачається. Температура повітря становитиме до +27 градусів тепла.
Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 23 червня на Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощі, вдень синоптики опадів не прогнозують. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.
У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +20 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів тепла.
На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що 23 червня у Києві на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.
Температура повітря коливатиметься від +20 до +27 градусів тепла.
Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 червня.
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