Градуси підуть на спад: якою буде погода в Києві та на Київщині 23 червня

Фото ілюстративне / © pexels.com

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У вівторок, 23 червня, у Києві та на території Київської області очікується комфортна погода без денних опадів, а літня спека трохи спаде — максимум до +27…+28 градусів.

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, у столиці 23 червня вдень опадів не передбачається. Температура повітря становитиме до +27 градусів тепла.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, 23 червня на Київщині очікується мінлива хмарність. Вночі місцями пройде невеликий короткочасний дощі, вдень синоптики опадів не прогнозують. Вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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Температура повітря по області вночі коливатиметься від +15 до +20 градусів тепла вдень очікується від +23 до +28 градусів тепла.

У Києві вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +18 до +20 градусів тепла, вдень повітря прогріється до +28 градусів тепла.

На погодному порталі Sinoptik повідомляють, що 23 червня у Києві на зміну похмурому ранку прийде ясний день, хмар на небі не буде до самого вечора. Без опадів.

Температура повітря коливатиметься від +20 до +27 градусів тепла.

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Погода у Києві 23 червня / © скриншот

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода в Україні 23 червня.

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