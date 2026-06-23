Смертельная авария на трассе: авто столкнулись лоб в лоб, много погибших

На Киевщине в результате ДТП погибли пять человек, / © Полиция Киевской области

Реклама

Накануне в Бориспольском районе Киевской области произошло смертельное ДТП. В аварии погибли пять человек, а двое получили травмы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Киевской области.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 22 июня на автодороге Борисполь-Днепр, вблизи села Рогозов. По предварительным данным правоохранителей, автомобили столкнулись, когда один уехал на встречку.

Реклама

Отмечается, что 70-летний водитель Renault во время обгона выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Nissan, за рулем которого находился 35-летний мужчина.

В результате аварии на месте погибли водитель Renault и две его пассажирки в возрасте 95 и 75 лет. Еще одна 69-летняя женщина скончалась в больнице. 18-летняя, которая была в салоне авто, оказалась в больнице.

Также жертвой аварии стал 40-летний пассажир Nissan. Его водитель также госпитализирован в больницу.

Полиция устанавливает все обстоятельства трагедии. Начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек.

Реклама

Напомним, на днях в Броварах переполненный ВАЗ влетел в рейсовый автобус. В аварии погиб 2-летний ребенок. Водитель легковушки и восемь его пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Дата публикации 20:02, 08.06.26 Количество просмотров 46 На львовской трассе произошло смертельное ДТП! В авто было целых 4 пассажира

Новости партнеров