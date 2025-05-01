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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
55
Час на прочитання
1 хв

Нічна атака БпЛА на Київ: є постраждала людина

Про стан жінки наразі деталей немає.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака БпЛА на Київ

Атака БпЛА на Київ / © ТСН.ua

У Києві є постраждала після нічної атаки БпЛА. Її госпіталізували.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

“Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району”, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва вибухнули боєприпаси після нічної атаки БпЛА. На місці працюють піротехніки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
55
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