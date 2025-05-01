- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Нічна атака БпЛА на Київ: є постраждала людина
Про стан жінки наразі деталей немає.
У Києві є постраждала після нічної атаки БпЛА. Її госпіталізували.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
“Вибухова частина збитого дрона спрацювала із затримкою. Поранена літня жінка, мешканка Дарницького району”, — зазначив Кличко.
Нагадаємо, у Дарницькому районі Києва вибухнули боєприпаси після нічної атаки БпЛА. На місці працюють піротехніки.