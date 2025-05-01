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- Київ
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"Шахеди" розкидали відтерміновані касетні боєприпаси: де в Києві чули вибухи
Жителів мікрорайону закликали бути максимально обережними.
У Дарницькому районі Києві (мікрорайон Бортничі) вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси. Вони могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА.
Про це повідомили у Шевченківській РДА.
Містянам вчергове нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів:
не наближайтесь до них;
відійдіть на безпечну відстань;
викличте поліцію та рятувальників за номером 102;
точно вкажіть, де об'єкт.
На місці працюють піротехніки ДСНС
“Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських”, — додали у МВС.
У РНБО також прокоментували ситуацію.
“Щодо “Шахедів” і наслідків по вибухівці на Київщині — згодом інформації буде більше, поки працюють піротехніки. Необхідно зрозуміти, що це і зробити висновок”, — написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Нагадаємо, у Києві вночі 1 травня пролунали вибухи.