"Шахеди" розкидали відтерміновані касетні боєприпаси: де в Києві чули вибухи

Стовп диму

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У Дарницькому районі Києві (мікрорайон Бортничі) вибухнули відтерміновані касетні боєприпаси. Вони могли бути розкидані під час нічної атаки БпЛА.

Про це повідомили у Шевченківській РДА.

Містянам вчергове нагадали, що у разі виявлення підозрілих предметів:

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не наближайтесь до них;

відійдіть на безпечну відстань;

викличте поліцію та рятувальників за номером 102;

точно вкажіть, де об'єкт.

На місці працюють піротехніки ДСНС

“Доступ на територію, яка є потенційно небезпечною для громадян, обмежено працівниками поліції. Просимо з розумінням поставитися до цих тимчасових заходів та дотримуватися рекомендацій рятувальників та поліцейських”, — додали у МВС.

У РНБО також прокоментували ситуацію.

“Щодо “Шахедів” і наслідків по вибухівці на Київщині — згодом інформації буде більше, поки працюють піротехніки. Необхідно зрозуміти, що це і зробити висновок”, — написав керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Нагадаємо, у Києві вночі 1 травня пролунали вибухи.