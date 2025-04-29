Внаслідок атаки дронів на Київ постраждали люди: подробиці

Київська ППО знищила дев’ять ворожих БпЛА / © ТСН.ua

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У ніч проти 29 квітня Київ вкотре атакували російські дрони. В околицях Києва та у повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА. З них дев’ять знищено засобами ППО, два — радіолокаційно втрачені.

Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація у Telegram.

Ураження обʼєктів критичної інфраструктури не допущено.

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У межах Києва внаслідок падіння уламків одного зі збитих дронів зафіксоване займання на території бази відпочинку в Деснянському районі. Є руйнування, пошкодження будівель та автомобілів. На місці продовжують працювати рятувальники.

Троє людей звернулися по медичну допомогу — на місці, без госпіталізації.

Загалом минулої доби повітряна тривога у Києві оголошувалася тричі: у звʼязку із загрозою застосування балістичного озброєння та через загрозу атаки ворожих ударних БпЛА.

Нагадаємо, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський заявив про те, що РФ намагається посилювати повітряний терор та виснажити українську ППО.

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