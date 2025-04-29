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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
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Атака БпЛА на Київ: у Деснянському районі горить будинок та авто, на місце викликали медиків

На місце падіння уламків ворожого безпілотника прямують рятувальники.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
У Києві впали уламки БпЛА

У Києві впали уламки БпЛА / © Associated Press

В результаті атаки на Київ уламки ворожого ударного безпілотника впали У Деснянському районі столиці.

Про це йдеться у повідомленні начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

«У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків», — йдеться у повідомленні.

Крім того, він заявив, що на місце падіння уламків ворожого безпілотника прямують рятувальники.

В свою чергу мер столиці Віталій Кличко повідомив про пожежу на місті падіння уламків БпЛА, а також про виклик медиків.

«Виклик медиків у Деснянський район. Попередньо — горить приватний будинок і автівки», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 29 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що РФ намагається закидувати Україну великою кількістю дешевих повітряних засобів ураження з метою виснаження ППО.

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