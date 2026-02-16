ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
136
Час на прочитання
1 хв

Атака РФ по Києву: скільки будинків досі без опалення

У Києві триває відновлення тепла після удару по інфраструктурі.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Опалення

Опалення / © iStock

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання після ворожої атаки на енергетичну інфраструктуру, що сталася 12 лютого. Наразі без тепла залишаються близько 100 житлових будинків.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

За його словами, загалом внаслідок обстрілу без теплопостачання опинилися 2600 багатоповерхівок, однак у більшості з них подачу тепла вже вдалося відновити.

«Близько 100 будинків ще залишаються без тепла — з тих 2600 багатоповерхівок, які опинилися без теплопостачання внаслідок атаки ворога на інфраструктуру столиці 12 лютого. Тобто, комунальники вже відновили подачу теплоносія в 2500 будинків і продовжують працювати, щоб повернути тепло в інші», — заявив Кличко.

Водночас мер нагадав, що проблема з теплопостачанням у місті не обмежується лише наслідками останнього удару. Після попередніх обстрілів у Дніпровському та Дарницькому районах без тепла залишаються понад 1100 будинків.

«У цих будинках подати теплоносій наразі неможливо через критичні пошкодження Дарницької ТЕЦ», — наголосив очільник міста.

Комунальні служби столиці продовжують аварійно-відновлювальні роботи, однак строки повного відновлення теплопостачання в окремих районах залежать від масштабу пошкоджень енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві станом на 16 лютого без опалення залишаються близько 400 житлових будинків. Ще в понад 1100 багатоповерхівках відновлення теплопостачання наразі технічно неможливе.

