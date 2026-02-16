Атака РФ по Киеву: сколько домов до сих пор без отопления

Отопление / © iStock

В Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения после вражеской атаки на энергетическую инфраструктуру, произошедшей 12 февраля. Сейчас без тепла остаются около 100 жилых домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, в целом в результате обстрела без теплоснабжения оказались 2600 многоэтажек, однако в большинстве из них подачу тепла уже удалось восстановить.

«Около 100 домов еще остаются без тепла — из тех 2600 многоэтажек, которые оказались без теплоснабжения в результате атаки врага на инфраструктуру столицы 12 февраля. То есть, коммунальщики уже восстановили подачу теплоносителя в 2500 домов и продолжают работать, чтобы вернуть тепло в другие», — заявил Кличко.

В то же время мэр напомнил, что проблема с теплоснабжением в городе не ограничивается только последствиями последнего удара. После предыдущих обстрелов в Днепровском и Дарницком районах без тепла остаются более 1100 домов.

«В этих домах подать теплоноситель пока невозможно из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ», — подчеркнул глава города.

Коммунальные службы столицы продолжают аварийно-восстановительные работы, однако сроки полного восстановления теплоснабжения в отдельных районах зависят от масштаба повреждений энергетической инфраструктуры.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве по состоянию на 16 февраля без отопления остаются около 400 жилых домов. Еще в более 1100 многоэтажках восстановление теплоснабжения пока технически невозможно.