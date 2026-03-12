Поліція / © Поліція Києва

У Святошинському районі Києва сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 36-річний місцевий житель.

З власних джерел ТСН.ua стало відомо, інцидент стався 8 березня.

Правоохоронці встановили, що між двома чоловіками існував давній конфлікт. Один із них зателефонував опоненту та запропонував вийти на вулицю для розмови.

Проте причини конфлікту наразі невідомі.

Коли чоловік вийшов, між ними виникла сварка. У розпал конфлікту підозрюваний дістав із наплічної сумки травматичний пістолет та здійснив щонайменше сім пострілів у бік опонента.

36-річного киянина доставили до лікарні з вогнепальними пораненнями гомілок та стегна, а також переломом руки.

За даними джерел ТСН.ua в поліції, що до стрілянини причетний 39-річний громадянин однієї з Йорданії, який проживає у Києві.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Надзвичайні події в Києві — останні новини

Нагадаємо, у Голосіївському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка, який під час конфлікту через ревнощі поранив ножем свого знайомого. Потерпілого госпіталізували до лікарні.

За даними поліції, 52-річний місцевий житель вийшов до магазину та на вулиці побачив свою дружину разом зі знайомим. Між чоловіками виникла словесна суперечка, яка швидко переросла у бійку. Під час конфлікту нападник дістав ніж і вдарив опонента, після чого втік з місця події.

Поранений чоловік звернувся по допомогу до перехожих, які викликали медиків. Пізніше поліцейські розшукали підозрюваного та затримали його.

Як повідомили правоохоронці, після нападу чоловік намагався позбутися доказів — заховав ніж у порожнині металевої труби газонної огорожі неподалік свого місця проживання. Знаряддя злочину вилучили та передали на експертизу.

Нагадаємо, в Деснянському районі Києва біля станції метро «Чернігівська» чоловік з ножем напав на 17-річного підлітка. Він поранив йому обличчя і вухо. Нападник був у стані алкогольного сп’яніння та спровокував конфлікт без очевидної причини. Потерпілого госпіталізували, а 30-річного зловмисника затримали.