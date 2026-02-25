У Києві чоловік з ножем накинувся на підлітка біля метро: порізав обличчя (чутливий контент)

Ніж / © pixabay.com

У Деснянському районі Києва стався напад на неповнолітнього. Правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який під час раптового конфлікту завдав ножових поранень 17-річному юнаку.

Про це пише прокуратура Києва.

Інцидент трапився у вечірній час неподалік станції метро Чернігівська. За даними слідства, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння і без очевидних причин спровокував словесну перепалку з підлітком, який просто проходив повз нього.

Ситуація загострилася і переросла у фізичне насильство із застосуванням холодної зброї.

«Під час конфлікту, використовуючи канцелярський ніж, чоловік наніс множинні різані рани обличчя та порізав вухо хлопця. Ці порізи мають ознаки непоправного знівечення обличчя», — повідомили у пресслужбі.

Різанина в Києві / © Прокуратура міста Києва

Постраждалого юнака оперативно госпіталізували до медичного закладу. За інформацією лікарів та правоохоронців, наразі підліток перебуває на стаціонарному лікуванні.

Різанина в Києві / © Прокуратура міста Києва

Співробітники поліції затримали нападника невдовзі після скоєння злочину.

«Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило непоправне знівечення обличчя. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», — зазначають у відомстві.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Києві поліція затримала 26-річного дезертира, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив два жорстокі напади у Святошинському районі: напав з ножем на чоловіка та жінку.