- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 245
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві чоловік з ножем накинувся на підлітка біля метро: порізав обличчя (чутливий контент)
Юнак перебуває на стаціонарному лікуванні.
У Деснянському районі Києва стався напад на неповнолітнього. Правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, який під час раптового конфлікту завдав ножових поранень 17-річному юнаку.
Про це пише прокуратура Києва.
Інцидент трапився у вечірній час неподалік станції метро Чернігівська. За даними слідства, підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння і без очевидних причин спровокував словесну перепалку з підлітком, який просто проходив повз нього.
Ситуація загострилася і переросла у фізичне насильство із застосуванням холодної зброї.
«Під час конфлікту, використовуючи канцелярський ніж, чоловік наніс множинні різані рани обличчя та порізав вухо хлопця. Ці порізи мають ознаки непоправного знівечення обличчя», — повідомили у пресслужбі.
Постраждалого юнака оперативно госпіталізували до медичного закладу. За інформацією лікарів та правоохоронців, наразі підліток перебуває на стаціонарному лікуванні.
Співробітники поліції затримали нападника невдовзі після скоєння злочину.
«Дії підозрюваного кваліфіковано за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України, а саме як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило непоправне знівечення обличчя. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років», — зазначають у відомстві.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, раніше у Києві поліція затримала 26-річного дезертира, який у стані алкогольного сп’яніння вчинив два жорстокі напади у Святошинському районі: напав з ножем на чоловіка та жінку.