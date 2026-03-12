Полиция / © Полиция Киева

В Святошинском районе Киева произошла стрельба, в результате которой пострадал 36-летний местный житель.

Из собственных источников ТСН.ua стало известно, что инцидент произошел 8 марта.

Правоохранители установили, что между двумя мужчинами существовал давний конфликт. Один из них позвонил по телефону оппоненту и предложил выйти на улицу для разговора.

Однако причины конфликта пока неизвестны.

Когда мужчина вышел, между ними возникла ссора. В разгар конфликта подозреваемый достал из сумки травматический пистолет и произвел не менее семи выстрелов в сторону оппонента.

36-летний киевлянин был доставлен в больницу с огнестрельными ранениями голеней и бедра, а также переломом руки.

По данным источников ТСН.ua в правоохранительных органах, к стрельбе причастен 39-летний гражданин Иордании, проживающий в Киеве.

Следователи сообщили мужчине о подозрении. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Происшествия в Киеве — последние новости

Напомним, в Голосеевском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который во время конфликта из-за ревности ранил ножом своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали в больницу.

По данным полиции, 52-летний местный житель вышел в магазин и на улице увидел свою жену вместе со знакомым. Между мужчинами возник словесный спор, быстро переросший в драку. Во время конфликта нападающий достал нож и ударил оппонента, после чего скрылся с места происшествия.

Раненый мужчина обратился за помощью к прохожим, которые вызвали медиков. Позже полицейские разыскали подозреваемого и задержали его.

Как сообщили правоохранители, после нападения мужчина пытался избавиться от доказательств — спрятал нож в полости металлической трубы газонного ограждения недалеко от своего места жительства. Орудие преступления изъяли и передали на экспертизу.

Напомним, в Деснянском районе Киева возле станции метро «Черниговская» мужчина с ножом напал на 17-летнего подростка. Он ранил ему лицо и ухо. Нападающий находился в состоянии алкогольного опьянения и спровоцировал конфликт без очевидной причины. Потерпевшего госпитализировали, а 30-летнего злоумышленника задержали.