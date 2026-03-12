Киян очікують нові штрафи до 30 тисяч: кого це торкнеться

Гроші, штраф / © Freepik

У Києві із настанням теплої погоди почастішали випадки спалювання сухої рослинності. Фахівці закликають мешканців столиці відмовитися від цієї небезпечної практики, адже вона шкодить довкіллю, здоров’ю людей і є порушенням законодавства.

Про це повідомила КМДА.

Киян вкотре попередили про небезпеку

За словами рятувальників, навіть невелике багаття може швидко перекинутися на суху траву, а згодом — на лісові масиви чи інші природні території. У такому разі вогонь за лічені хвилини здатен охопити значні площі.

Під час спалювання сухої трави виникає низка небезпечних наслідків. Зокрема, руйнується родючий шар ґрунту, а його природне відновлення може тривати до п’яти-шести років. Крім того, у вогні гинуть дикі тварини та птахи — їжаки, зайченята, жаби та плазуни. Дим від спалювання містить небезпечні речовини, які потрапляють у повітря та негативно впливають на здоров’я людей.

За спалювання сухої рослинності законодавством передбачено адміністративну відповідальність. Штраф для громадян становить від 3060 до 6120 гривень, а на територіях природно-заповідного фонду — від 6120 до 12 240 гривень. Для посадових осіб сума покарання може сягати 30 600 гривень.

Якщо ви стали свідком підпалу сухої трави, фахівці радять за можливості зафіксувати порушення на фото або відео та повідомити про це екстрені служби. Зокрема, можна звернутися до рятувальників за номером 101 або до поліції за номером 102.

Мешканців столиці закликають відповідально ставитися до довкілля та пам’ятати, що спалювання сухої трави становить небезпеку як для природи, так і для людей.

Раніше на Прикарпатті врятували їжачка, який ховався у сухій траві від вогню. Тварина заціпеніла від жаху. Офіцерка ДСНС обережно підхопила їжачка на руки та винесла його у безпечне місце. На щастя, їжачку вже нічого не загрожує, бо поруч опинилася небайдужа людина. Людей вчергове закликали не палити суху траву, адже це ламає життя тим, хто не може попросити про допомогу.