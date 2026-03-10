Прикривалася дитиною: у Києві затримали агентку ФСБ, яка наводила ракети на ТЕЦ

СБУ / © СБУ

Правоохоронці Служби безпеки України провели операцію в столиці, запобігши новій серії ракетних та дронових ударів ворога. У Києві було викрито та затримано агентку російської ФСБ, яка збирала розвідувальну інформацію про стратегічні об’єкти міста.

Про це пише пресслужба СБУ.

Головними цілями для майбутніх атак Росії мали стати підприємства оборонно-промислового комплексу України та столичні теплоелектроцентралі (ТЕЦ).

За даними слідства, агенткою виявилася продавчиня однієї з торговельних мереж. Вона «маскувала» свої розвідувальні вилазки до енергетичних та військових об’єктів під виглядом звичайних прогулянок із малолітньою донькою.

Вилучені матеріали / © СБУ

Аби не привертати увагу правоохоронців, агентка регулярно змінювала верхній одяг та манеру поведінки на вулицях столиці. Насправді ж у цей час вона проводила дорозвідку біля міських ТЕЦ, відстежуючи їхній технічний стан після попередніх ворожих обстрілів, та стежила за функціонуванням підприємств, що працюють на оборонну промисловість.

Вилучені матеріали / © СБУ

Схема роботи коригувальниці була класичною для завербованих російськими спецслужбами агентів. До уваги росіян киянка потрапила через Телеграм-канали, де шукала варіанти «легкого заробітку». Погодившись на пропозицію швидких грошей, жінка почала системно об’їжджати місто.

Вилучені матеріали / © СБУ

Зібрані дані та координати потенційних «цілей» зрадниця позначала на Google-картах, а потім фотографувала об’єкти на камеру свого смартфона.

Співробітники СБУ задокументували всі дії фігурантки та затримали її безпосередньо за місцем проживання в Оболонському районі Києва. Під час обшуку правоохоронці вилучили смартфон, за допомогою якого вона тримала зв’язок зі своїм куратором від ФСБ, а також змінні SIM-картки, які використовувалися для конспірації.

Наразі слідчі Служби безпеки вже повідомили затриманій агентці про підозру. За скоєне жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Україні засудили двох агентів російського ГРУ, які готували теракт у багатолюдному місці Києва. Зловмисників затримали ще у вересні 2024 року в Запоріжжі під час підготовки вибуху. Під час обшуків у них вилучили комплектуючі для вибухівки та інші докази координації з куратором із РФ.

Зокрема, вилучили плани підпалів авто українських військових. Суд визнав фігурантів винними у державній зраді та перешкоджанні діяльності ЗСУ, призначивши кожному по 15 років ув’язнення.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення ТЕС Групи ДТЕК були атаковані ворогом понад 220 разів.