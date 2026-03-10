У центрі Києва обвалилася стеля в підземному переході: що відомо про наслідки

Метро в Києві

У Києві сталася надзвичайна подія у підземному пішохідному переході на Лук’янівці. Там обвалилася частина штукатурного шару стелі.

Про це повідомили ТСН.ua у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Інцидент стався 8 березня у переході на розі вулиць Січових Стрільців та Глибочицької. За інформацією міської влади, внаслідок події ніхто з людей не постраждав.

Головною причиною руйнування фахівці називають складні та нестабільні погодні умови, які спостерігалися у столиці останнім часом.

Обвал стелі в метро / © Фото з відкритих джерел

«Через перепади температури, сильні морози та подальше стрімке потепління пошкодилися кріплення короба і захисний штукатурний шар», — пояснили природу обвалу у КМДА.

Відразу після повідомлення про обвал на місце події оперативно виїхали комунальні служби. Працівники прибрали всі пошкоджені елементи, які впали на пішохідну зону, а також превентивно обстукали сусідні ділянки стелі, що могли становити потенційну небезпеку для перехожих.

Наразі міські фахівці проводять детальне інструментальне обстеження несучих та декоративних конструкцій переходу. Тільки після повного аналізу ситуації та висновків експертів буде визначено обсяги та терміни проведення подальших ремонтних робіт на цій локації.

Надзвичайні ситуації в Києві — останні новини

Нагадаємо, у Києві на деяких станціях метрополітену періодично фіксують мокрі плями та локальні протікання. У Київському метрополітені та КМДА пояснюють, що це пов’язано з особливостями підземних споруд і взаємодією станцій із навколишнім середовищем.

Більшість станцій столичного метро розташовані під землею та контактують із ґрунтовими водами. Під час сильних опадів або танення снігу їхній рівень може підвищуватися, через що в окремих місцях з’являється волога.

У міській адміністрації запевняють, що всі осередки протікання перебувають під постійним контролем фахівців. Вологу усувають у межах поточного утримання інфраструктури та планових ремонтних робіт із застосуванням сучасних матеріалів і технологій.

У метрополітені також наголошують, що такі явища є типовими для підземних транспортних систем у багатьох країнах світу та не впливають на безпеку перевезень. Рух поїздів і робота станцій здійснюються у штатному режимі.

Крім того, на окремих станціях, зокрема «Іподром», іноді тимчасово відкривають технічні отвори у підвісній стелі. Це робиться для провітрювання та проведення технічного огляду конструкцій.

Також, окрім затоплень, у Києві зафіксовано падіння частин стелі на кількох станціях метро.Зокрема, постраждали «Теремки» (синя лінія). Там стався обвал підвісної стелі.