У центрі Києва обвалилася стеля в підземному переході (відео)

На Лук’янівці у Шевченківському районі Києва обвалилася частина стелі в підземному переході. На місце події виїхали комунальні служби, щоб з’ясувати причини інциденту.

Про це повідомляє кореспондент ТСН.ua із посиланням на КМДА.

За попередньою інформацією, обвал стався у підземному переході поблизу станції метро «Лук’янівська». Наразі фахівці проводять огляд конструкцій та встановлюють обставини, які могли призвести до пошкодження перекриття.

У КМДА зазначили, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Комунальні служби працюють на місці та оцінюють стан переходу, щоб визначити подальші кроки для усунення наслідків і забезпечення безпеки пішоходів.

Фахівці також мають встановити, чи потребує перехід додаткового ремонту або тимчасового обмеження доступу для людей.

Нагадаємо, раніше йшлося про мокрі плями та локальні протікання, що проявляються на станціях метрополітену в Києві. В КМДА навіть зробили попередження пасажирам.

Також у столиці зафіксовано падіння частин стелі на кількох станціях. Зокрема, постраждали «Теремки» київського метро. Там стався обвал підвісної стелі наприкінці зими.