ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
1498
Час на прочитання
1 хв

Вночі армія РФ вдарила по Києву: що відомо про наслідки

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Київ.

Атака на Київ. / © Associated Press

Вночі проти суботи, 7 березня, армія агресорки Російської Федерації атакувала Київ безпілотниками і ракетами. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Минулося без потерпілих.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

Наслідки атаки на Київ

У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків виникло задимлення та займання на території нежитлової забудови. Пожежу вже вдалося ліквідувати.

У Деснянському районі посеред дороги виявили уламок ракети.

На трьох локаціях у Дніпровському районі були виявлені уламки повітряних цілей.

Дата публікації
Кількість переглядів
1498
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie