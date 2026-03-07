- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 1498
- Час на прочитання
- 1 хв
Вночі армія РФ вдарила по Києву: що відомо про наслідки
Вночі проти суботи, 7 березня, армія агресорки Російської Федерації атакувала Київ безпілотниками і ракетами. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Минулося без потерпілих.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
Наслідки атаки на Київ
У Голосіївському районі Києва внаслідок падіння уламків виникло задимлення та займання на території нежитлової забудови. Пожежу вже вдалося ліквідувати.
У Деснянському районі посеред дороги виявили уламок ракети.
На трьох локаціях у Дніпровському районі були виявлені уламки повітряних цілей.