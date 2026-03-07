ТСН в социальных сетях

Ночью армия РФ ударила по Киеву: тысячи домов снова без отопления

По данным местных властей, обошлось без травмированных и погибших жителей столицы.

Атака на Киев.

Атака на Киев. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на субботу, 7 марта, армия Российской Федерации атаковала Киев беспилотниками и ракетами. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы. Кроме того, три человека получили травмы.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Последствия атаки на Киев

В Голосеевском районе Киева в результате падения обломков возникло задымление и возгорание на территории нежилой застройки. Пожар уже удалось ликвидировать.

В Деснянском районе посреди дороги обнаружили обломок ракеты. На трех локациях в Днепровском районе были обнаружены обломки воздушных целей.

Киев — без отопления

Ночью россияне повредили объект критической инфраструктуры в Киеве. Без теплоснабжения оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах.

В общей сложности, по его словам, по состоянию на утро 7 марта в столице без тепла почти 2700 домов.

«Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ», — отметил мэр.

Напомним, в Киеве воздушная тревога продолжалась с 00:48 до 04:24. Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью кафиры целились по энергетике в столице. Кроме того, под прицелом находились инфраструктурные объекты в Хмельницкой и Черновицкой областях.

