Нічний удар по Києву: влада повідомила про потерпілих
Під час атаки у столиці пошкоджено об’єкт інфраструктури. Тисячі будинків знову без тепла.
Цієї ночі російська армія атакувала Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Є травмовані місцеві мешканці.
Про це повідомив мер Віталій Кличко.
«Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці», — наголосив міський голова.
Нагадаємо, вночі 7 березня армія РФ вдарила по Києву безпілотниками і ракетами. Наслідки фіксують у кількох районах столиці.
Внаслідок атаки та пошкодження об’єкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському районах.