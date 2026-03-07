ТСН у соціальних мережах

Київ
472
1 хв

Нічний удар по Києву: влада повідомила про потерпілих

Під час атаки у столиці пошкоджено об’єкт інфраструктури. Тисячі будинків знову без тепла.

Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © Associated Press

Цієї ночі російська армія атакувала Київ. Наслідки фіксують у кількох районах столиці. Є травмовані місцеві мешканці.

Про це повідомив мер Віталій Кличко.

«Троє постраждалих у столиці внаслідок атаки ворога. Двох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці», — наголосив міський голова.

Нагадаємо, вночі 7 березня армія РФ вдарила по Києву безпілотниками і ракетами. Наслідки фіксують у кількох районах столиці.

Внаслідок атаки та пошкодження об’єкту критичної інфраструктури без тепла опинилися 1905 будинків в Печерському, Дніпровському, Голосіївському та Солом’янському районах.

472
