ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
60
Час на прочитання
1 хв

Від морозу вночі до тепла вдень: якою буде погода в Києві 7 березня

У Києві очікується суха, але не сонячна погода.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ.

Київ. / © УНІАН

У суботу, 7 березня, у Києві очікується суха погода. Температура повітря підвищилася на кілька градусів.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

У суботу в столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

У Києві температура повітря вночі буде від 0° до 2° морозу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 6-8° тепла.

У Київській області вночі температура становитиме 0-5° морозу, а вдень 3-8° тепла.

Як повідомлялося, у Києві "протікає" метро — на деяких станціях проявляються мокрі плями та локальні протікання. Водночас у метрополітені наголошують, що рух поїздів та перевезення пасажирів залишаються безпечними, а подібні явища — це особливість підземних споруд.

Дата публікації
Кількість переглядів
60
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie