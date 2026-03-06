Від морозу вночі до тепла вдень: якою буде погода в Києві 7 березня

Київ. / © УНІАН

Реклама

У суботу, 7 березня, у Києві очікується суха погода. Температура повітря підвищилася на кілька градусів.

Про це повідомили в "Укргідрометцентрі".

У суботу в столиці очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Реклама

У Києві температура повітря вночі буде від 0° до 2° морозу. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 6-8° тепла.

У Київській області вночі температура становитиме 0-5° морозу, а вдень 3-8° тепла.

Як повідомлялося, у Києві "протікає" метро — на деяких станціях проявляються мокрі плями та локальні протікання. Водночас у метрополітені наголошують, що рух поїздів та перевезення пасажирів залишаються безпечними, а подібні явища — це особливість підземних споруд.