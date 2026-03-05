- Дата публікації
У Києві з вікна багатоповерхівки випав чоловік: деталі трагедії
На Оболоні з вікна випав чоловік: поліція встановлює причини трагедії.
У Києві з вікна висотки на вулиці Левка Лукʼяненка (Оболонський район) випав місцевий мешканець.
Про це повідомили ТСН.ua у поліції Києва.
За словами правоохоронців, загиблий, попередньо 34-річний чоловік, випав із 12-13 поверху багатоповерхівки. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.
Раніше повідомлялося, що у Солом’янському районі Києва 10-річний хлопчик загинув після падіння з 19-го поверху багатоповерхівки.