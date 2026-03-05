ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
112
Час на прочитання
1 хв

У Києві з вікна багатоповерхівки випав чоловік: деталі трагедії

На Оболоні з вікна випав чоловік: поліція встановлює причини трагедії.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Фото ілюстративне

Фото ілюстративне

У Києві з вікна висотки на вулиці Левка Лукʼяненка (Оболонський район) випав місцевий мешканець.

Про це повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

За словами правоохоронців, загиблий, попередньо 34-річний чоловік, випав із 12-13 поверху багатоповерхівки. Наразі поліція з’ясовує всі обставини трагедії.

Раніше повідомлялося, що у Солом’янському районі Києва 10-річний хлопчик загинув після падіння з 19-го поверху багатоповерхівки.

Дата публікації
Кількість переглядів
112
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie