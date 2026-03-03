ТСН у соціальних мережах

Тіло розрізало навпіл: у Києві чоловік випав з балкону багатоповерхівки (чутливі кадри)

Наразі встановлюються всі подробиці трагедії.

Автори публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Багатоповерхівка

Багатоповерхівка / © Freepik

У Києві з вікна висотки на бульварі Лесі Українки випав місцевий мешканець. Від страшного удару об конструкції балкона тіло загиблого отримало ушкодження, несумісні з життям.

Про це повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

«В результаті падіння тіло людини буквально розрізало навпіл на одному з балконів багатоповерхівки», — йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, загиблий — 32-річний місцевий мешканець. Попередньо встановлено, що чоловік вистрибнув з загального балкону 23 поверху.

Подробиці від очевидців \ Відео: місцеві Telegram-канали / © Фото з відкритих джерел

Наразі слідчі ретельно вивчають усі обставини та мотиви, які могли підштовхнути киянина до такого відчайдушного кроку. Основною версією, яку розглядає поліція, є самогубство.

Подробиці від очевидців \ Фото: місцеві Telegram-канали / © Фото з відкритих джерел

Подробиці від очевидців \ Фото: місцеві Telegram-канали / © Фото з відкритих джерел

«Попередньо встановлено, що чоловік висловлював родичам свої наміри покінчити життя самогубством. Тривають слідчі дії», -наголосили у поліції.

Нагадаємо, у Києві в підземному переході поблизу станції метро «Почайна» виявили мертвою жінку, яка, за інформацією з відкритих джерел, тривалий час мешкала там без постійного житла.

У соцмережах з’явилися повідомлення про можливе насильницьке походження смерті. Водночас у поліції Києва підтвердили факт смерті, зазначивши, що особу жінки наразі встановлюють правоохоронці.

За даними поліції, на тілі виявлено тілесні ушкодження. Чи стали вони причиною смерті, має з’ясувати судово-медична експертиза. Тіло направлено на відповідні дослідження.

