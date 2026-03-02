ТСН у соціальних мережах

701
1 хв

У Києві виявили мертвою жінку, яка жила в переході біля метро: що відомо

У поліції кажуть, що тіло направлено на судмедекспертизу.

Олександр Марущак
У поліції з'ясовують причини смерті жінки

У поліції з’ясовують причини смерті жінки / © Національна поліція України

У Києві виявили мертвою жінку, яка жила в підземному переході в районі станції метро «Почайна». У Мережі повідомляють, що вона була безхатьком і тривалий час жила в підземному переході.

Також пишуть, що жінку начебто вбили. На кадрах видно її пожитки та місце в переході, де вона спала.

У поліції Києва підтверджують факт смерті жінки, але додають, що її особу ще встановлюють правоохоронці.

«У жінки наявні тілесні ушкодження, але чи призвели вони до смерті, чи були отримані за інших обставин — стане відомо після проведення судмедекспертизи. Тіло направлено на проведення експертизи», — повідомили ТСН.ua у поліції Києва.

Нагадаємо, в Києві на станції метро «Позняки» помер чоловік. Люди намагалися його врятувати. На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги. Остаточно причину смерті чоловіка буде встановлено після проведення експертизи.

701
