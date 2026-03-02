Вантажівка з тваринами перекинулася і перекрила дорогу на Київщині (відео)

Фура з тваринами перекинулася і перекрила дорогу на Київщині (відео) / © Facebook/Патрульна поліція України

Реклама

Поблизу Білої Церкви, на 100-му кілометрі автодороги М-05 Київ — Одеса, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.

Про це повідомила Патрульна поліція Київської області.

Як зазначили у поліції, наразі через аварію перекрито дві смуги руху в напрямку Києва. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху на місці події.

Реклама

«Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження», — зазначили у поліції.

За інформацією поліцейських, об’їзд цієї частини дороги здійснюється виїздом на зустрічну смугу руху.

Фура з тваринами перекинулася і перекрила дорогу на Київщині (відео) / © соцмережі

Нагадаємо, поблизу Львова внаслідок зіткнення двох фур один із водіїв помер у кареті швидкої допомоги, іншого — госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині через зіткнення вантажівки та легковика загинули двоє людей.