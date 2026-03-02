ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
179
Час на прочитання
1 хв

Вантажівка з тваринами перекинулася і перекрила дорогу на Київщині (відео)

На трасі Київ — Одеса через ДТП з вантажівкою перекрито дві смуги руху.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Фура з тваринами перекинулася і перекрила дорогу на Київщині (відео)

Фура з тваринами перекинулася і перекрила дорогу на Київщині (відео) / © Facebook/Патрульна поліція України

Поблизу Білої Церкви, на 100-му кілометрі автодороги М-05 Київ — Одеса, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.

Про це повідомила Патрульна поліція Київської області.

Як зазначили у поліції, наразі через аварію перекрито дві смуги руху в напрямку Києва. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху на місці події.

«Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження», — зазначили у поліції.

За інформацією поліцейських, об’їзд цієї частини дороги здійснюється виїздом на зустрічну смугу руху.

Фура з тваринами перекинулася і перекрила дорогу на Київщині (відео) / © соцмережі

Нагадаємо, поблизу Львова внаслідок зіткнення двох фур один із водіїв помер у кареті швидкої допомоги, іншого — госпіталізовано.

Раніше повідомлялося, на Рівненщині через зіткнення вантажівки та легковика загинули двоє людей.

Дата публікації
Кількість переглядів
179
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie