Вантажівка з тваринами перекинулася і перекрила дорогу на Київщині (відео)
На трасі Київ — Одеса через ДТП з вантажівкою перекрито дві смуги руху.
Поблизу Білої Церкви, на 100-му кілометрі автодороги М-05 Київ — Одеса, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажного автомобіля.
Про це повідомила Патрульна поліція Київської області.
Як зазначили у поліції, наразі через аварію перекрито дві смуги руху в напрямку Києва. Патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху на місці події.
«Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження», — зазначили у поліції.
За інформацією поліцейських, об’їзд цієї частини дороги здійснюється виїздом на зустрічну смугу руху.
