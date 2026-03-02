Напоїв алкоголем та зґвалтував 16-річну дівчину: у Києві судитимуть 52-річного зловмисника

Наручники / © УНІАН

У Києві чоловік скоїв сексуальне насильство над неповнолітньою дівчиною. Поліція завершила розслідування резонансного злочину, що стався у Дарницькому районі. Ґвалтівник постане перед судом. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомила поліція Києва.

Деталі злочину

Подія трапилася у грудні минулого року. До правоохоронців надійшов виклик від випадкового перехожого, який помітив біля одного з будинків у Дарницькому районі дівчину, що лежала на землі непритомна.

Як встановило слідство, 16-річна потерпіла прийшла в гості до 51-річного (на момент вчинення злочину) киянина разом зі своєю повнолітньою подругою. Господар квартири напоїв неповнолітню алкоголем. Коли спільна знайома пішла з квартири, зловмисник, скориставшись станом дівчини, зґвалтував її.

Потерпілій вдалося вирватися з рук нападника та вибігти на вулицю, де вона знепритомніла. Дівчину негайно госпіталізували для надання медичної допомоги.

52-річний зловмисник / © Поліція Києва

Кухня ґвалтівника / © Поліція Києва

Затримання та суд

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного за гарячими слідами. Весь час, поки тривало досудове розслідування, він перебував під вартою.

Обвинувачення: за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України (Зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої особи).

Покарання: санкція статті передбачає від 7 до 12 років ув’язнення.

Слідчі Дарницького управління поліції за процесуального керівництва Київської міської прокуратури вже скерували обвинувальний акт до суду. Подальшу долю зловмисника вирішить закон.

