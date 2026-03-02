Грузовик с животными перевернулся и перекрыл дорогу на Киевщине (видео)

Фура с животными перевернулась и перекрыла дорогу на Киевщине (видео) / © Facebook/Патрульна поліція України

Вблизи Белой Церкви, на 100 километре автодороги М-05 Киев — Одесса, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области.

Как отметили в полиции, в настоящее время из-за аварии перекрыты две полосы движения в направлении Киева. Патрульные осуществляют регулировку дорожного движения на месте происшествия.

«Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты, учитывая ограничения», — отметили в полиции.

По информации полицейских, объезд этой части дороги производится выездом на встречную полосу движения.

Фура з тваринами перекинулася і перекрила дорогу на Київщині (відео) / © соцмережі

Напомним, вблизи Львова в результате столкновения двух фур один из водителей скончался в карете скорой помощи, другой — госпитализирован.

Ранее сообщалось, в Ровенской области из-за столкновения грузовика и легковушки погибли два человека.