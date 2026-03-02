- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 709
- Время на прочтение
- 1 мин
Грузовик с животными перевернулся и перекрыл дорогу на Киевщине (видео)
На трассе Киев — Одесса из-за ДТП с грузовиком перекрыты две полосы движения.
Вблизи Белой Церкви, на 100 километре автодороги М-05 Киев — Одесса, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля.
Об этом сообщила Патрульная полиция Киевской области.
Как отметили в полиции, в настоящее время из-за аварии перекрыты две полосы движения в направлении Киева. Патрульные осуществляют регулировку дорожного движения на месте происшествия.
«Уважаемые участники дорожного движения, с пониманием отнеситесь к временным неудобствам, заранее планируйте свои маршруты, учитывая ограничения», — отметили в полиции.
По информации полицейских, объезд этой части дороги производится выездом на встречную полосу движения.
Напомним, вблизи Львова в результате столкновения двух фур один из водителей скончался в карете скорой помощи, другой — госпитализирован.
Ранее сообщалось, в Ровенской области из-за столкновения грузовика и легковушки погибли два человека.