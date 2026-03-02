Напоил алкоголем и изнасиловал 16-летнюю девушку: в Киеве будут судить 52-летнего злоумышленника

Наручники / © УНІАН

В Киеве мужчина совершил сексуальное насилие над несовершеннолетней девушкой. Полиция завершила расследование резонансного преступления в Дарницком районе. Насильник предстанет перед судом. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщила полиция Киева.

Детали преступления

Событие произошло в декабре прошлого года. К правоохранителям поступил вызов от случайного прохожего, который заметил возле одного из домов в Дарницком районе лежавшую на земле девушку без сознания.

Как установило следствие, 16-летняя потерпевшая пришла в гости к 51-летнему (на момент совершения преступления) киевлянину вместе со своей совершеннолетней подругой. Хозяин квартиры напоил несовершеннолетнюю алкоголем. Когда общая знакомая ушла из квартиры, злоумышленник, воспользовавшись состоянием девушки, изнасиловал ее.

Потерпевшей удалось вырваться из рук нападавшего и выбежать на улицу, где она потеряла сознание. Девушку немедленно госпитализировали для оказания медицинской помощи.

52-летний злоумышленник / © Полиция Киева

Кухня насильника / © Полиция Киева

Задержание и суд

Полицейские оперативно задержали подозреваемого по горячим следам. Все время, пока продолжалось досудебное расследование, он находился под стражей.

Обвинение: по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (Изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетнего лица).

Наказание: санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет тюрьмы.

Следователи Дарницкого управления полиции под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры уже направили обвинительный акт в суд. Дальнейшую судьбу злоумышленника решит закон.

