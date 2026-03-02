Мост Патона

В социальных сетях распространяется инфографика с якобы новыми правилами проезда по мосту им. Е. А. Патона в Киеве. Киевская городская государственная администрация отмечает, что не готовила и не обнародовала эти материалы. Распространенная информация является фейком.

Об этом говорится на официальном сайте КГГА.

«Призываем горожан пользоваться исключительно официальными сообщениями, размещенными на информационных ресурсах Киевской городской государственной администрации, профильных департаментов и коммунальных предприятий столицы», — отмечается в сообщении.

В КГГА подчеркнули, что в настоящее время мост имени Е. А. Патона через Днепр эксплуатируется в условиях установленных ограничений, в частности:

запрещено движение грузового транспорта;

установлены наливные барьеры с запрещением движения автотранспорта по крайним полосам проезжей части.

Специалисты КП «Київавтошляхміст» круглосуточно мониторят эксплуатационное состояние несущих конструкций моста и выполняют необходимые работы по его содержанию.

«Отмечаем, что за распространение ложных слухов в соответствии со ст. 173-1 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность, а именно наложение штрафа от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом 20% заработка», — резюмировали в КГГА.

Откуда взялась «памятка» и что говорят в Департаменте транспортной инфраструктуры

Напомним, памятку с правилами проезда по аварийному мосту Патона опубликовал на своей странице в Facebook Максим Бахматов, глава Деснянской РГА, назвав информацию важной, но «неформальной».

В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА ТСН.ua сообщили, что специалистами предприятия «Київавтошляхміст» в круглосуточном режиме ведется мониторинг эксплуатационного состояния несущих конструкций сооружений моста им. Е. А. Патона через р. Днепр.

«Ранее движение грузового транспорта было запрещено и установлены ограничительные наливные барьеры с запрещением движения автотранспорта в первых полосах движения проезжей части моста. На сегодняшний день его полное перекрытие не предусмотрено», — сообщили ТСН.ua в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Ранее специалисты обнаружили коррозию всех конструкций моста Патона, поэтому предостерегают и предупреждают горожан о возникновении возможных аварийных ситуаций из-за ежедневных нагрузок.