В Киеве обнаружили мертвую женщину, которая жила в переходе возле метро: что известно
В полиции говорят, что тело направлено на судмедэкспертизу.
В Киеве обнаружили мертвую женщину, которая жила в подземном переходе в районе станции метро «Почайна». В Сети сообщают, что женщина была бездомной и долгое время жила в подземном переходе.
В Сети пишут, что женщину якобы убили. На кадрах видны пожитки женщины и место в переходе, где она спала.
В полиции Киева подтверждают факт смерти женщины, но добавляют, что ее личность еще устанавливают правоохранители.
«У женщины есть телесные повреждения, но привели ли они к смерти или были получены при других обстоятельствах — станет известно после проведения судмедэкспертизы. Тело направлено на проведение экспертизы», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.
Напомним, в Киеве на станции метро «Позняки» умер мужчина. Человека пытались его спасти. На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Окончательно причина смерти мужчины будет установлена после проведения экспертизы.