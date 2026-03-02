В Киеве обнаружили мертвую женщину, которая жила в переходе возле метро: что известно

В полиции выясняют причины смерти женщины / © Национальная полиция Украины

В Киеве обнаружили мертвую женщину, которая жила в подземном переходе в районе станции метро «Почайна». В Сети сообщают, что женщина была бездомной и долгое время жила в подземном переходе.

В Сети пишут, что женщину якобы убили. На кадрах видны пожитки женщины и место в переходе, где она спала.

В полиции Киева подтверждают факт смерти женщины, но добавляют, что ее личность еще устанавливают правоохранители.

«У женщины есть телесные повреждения, но привели ли они к смерти или были получены при других обстоятельствах — станет известно после проведения судмедэкспертизы. Тело направлено на проведение экспертизы», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

