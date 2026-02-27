У метро Києва помер чоловік: що відомо

У підземці сталася трагедія / © УНІАН

У Києві на станції метро «Позняки» помер чоловік. У Мережі з’явилися фото, де видно, що тіло лежить на лавці загорнуте у пакет, поруч працюють поліцейські та медики.

У поліції «Київського метрополітену» розповіли, що на станції метро «Позняки» помер пасажир.

Наразі невідомо - чи зайшов чоловік на станцію, чи прибув потягом на платформу. Людину намагалися його врятувати. На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

«Померлий — дідусь 1946 року народження. Йому стало зле на пероні станції. Попередньо, за словами медиків, відірвався тромб», — повідомили ТСН.ua у поліції.

Остаточно причину смерті чоловіка буде встановлено після проведення експертизи.

