У метро Києва помер чоловік: що відомо
У поліції розповіли, що сталося на пероні станції метро в Києві.
У Києві на станції метро «Позняки» помер чоловік. У Мережі з’явилися фото, де видно, що тіло лежить на лавці загорнуте у пакет, поруч працюють поліцейські та медики.
У поліції «Київського метрополітену» розповіли, що на станції метро «Позняки» помер пасажир.
Наразі невідомо - чи зайшов чоловік на станцію, чи прибув потягом на платформу. Людину намагалися його врятувати. На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги.
«Померлий — дідусь 1946 року народження. Йому стало зле на пероні станції. Попередньо, за словами медиків, відірвався тромб», — повідомили ТСН.ua у поліції.
Остаточно причину смерті чоловіка буде встановлено після проведення експертизи.
