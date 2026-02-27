ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
873
Час на прочитання
1 хв

У метро Києва помер чоловік: що відомо

У поліції розповіли, що сталося на пероні станції метро в Києві.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
У підземці сталася трагедія

У підземці сталася трагедія / © УНІАН

У Києві на станції метро «Позняки» помер чоловік. У Мережі з’явилися фото, де видно, що тіло лежить на лавці загорнуте у пакет, поруч працюють поліцейські та медики.

У поліції «Київського метрополітену» розповіли, що на станції метро «Позняки» помер пасажир.

Наразі невідомо - чи зайшов чоловік на станцію, чи прибув потягом на платформу. Людину намагалися його врятувати. На місце викликали бригаду швидкої медичної допомоги.

«Померлий — дідусь 1946 року народження. Йому стало зле на пероні станції. Попередньо, за словами медиків, відірвався тромб», — повідомили ТСН.ua у поліції.

Остаточно причину смерті чоловіка буде встановлено після проведення експертизи.

Раніше повідомлялося, що біля метро у Києві помер чоловік. Чи дійсно трагедія сталася через ожеледицю, читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
873
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie