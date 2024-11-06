У київському метро на одній із станцій помер чоловік

У Києві на станції метро "Поштова " помер чоловік.
У Києві вранці 6 листопада на станції метро "Поштова" помер чоловік.
Про це повідомив місцевий Телеграм-канал.
Чоловіку раптово стало зле, його намагалися реанімувати поліцейські та медики швидкої. Медичну допомогу надавали поруч із турнікетами, застосовували дефібрилятор і проводили реанімаційні заходи, але врятувати чоловіка не вдалося.
Нагадаємо, в метро Києва сталася надзвичайна подія, на колії станції метро "Майдан Незалежності" стрибнув молодий хлопець.
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