- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 845
- Час на прочитання
- 1 хв
У метро Києва сталася бійка між пасажирами: що відомо
Наразі поліція встановлює всіх учасників конфлікту.
У Києві на станції метро «Хрещатик», біля ескалатора, сталася бійка між пасажирами. На відео, яке шириться Мережею, можна побачити, що конфлікт виник між компаніями молодих людей. Двоє чубляться на підлозі, а ще декілька намагаються їх розборонити або ж якось втрутитися у конфлікт.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Пасажирам, які спускалися вниз по ескалатору, доводилося обходити чоловіків, які билися на підлозі.
Що кажуть у поліції
У поліції Київського метрополітену підтверджують, що між пасажирами виник конфлікт, який переріс в бійку
«По даній події відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 ККУ. Проводиться перевірка, встановлюються всі учасники», — розповіли ТСН.ua у поліції Київського метрополітену.
Українцям нагадують, що хуліганство — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства — карається:
штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
пробаційним наглядом на строк до п’яти років;
обмеженням волі на той самий строк.
Раніше подібний інцидент стався у метро Києва. Так, йдеться про бійку на станції «Хрещатик» ввечері 3 січня. Поліція встановила причину сутички та особи чотирьох учасників.