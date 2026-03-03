ТСН у соціальних мережах

Київ
845
1 хв

У метро Києва сталася бійка між пасажирами: що відомо

Наразі поліція встановлює всіх учасників конфлікту.

Метро

У Києві на станції метро «Хрещатик», біля ескалатора, сталася бійка між пасажирами. На відео, яке шириться Мережею, можна побачити, що конфлікт виник між компаніями молодих людей. Двоє чубляться на підлозі, а ще декілька намагаються їх розборонити або ж якось втрутитися у конфлікт.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Пасажирам, які спускалися вниз по ескалатору, доводилося обходити чоловіків, які билися на підлозі.

Що кажуть у поліції

У поліції Київського метрополітену підтверджують, що між пасажирами виник конфлікт, який переріс в бійку

«По даній події відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 ККУ. Проводиться перевірка, встановлюються всі учасники», — розповіли ТСН.ua у поліції Київського метрополітену.

Українцям нагадують, що хуліганство — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства — карається:

  • штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  • пробаційним наглядом на строк до п’яти років;

  • обмеженням волі на той самий строк.

Раніше подібний інцидент стався у метро Києва. Так, йдеться про бійку на станції «Хрещатик» ввечері 3 січня. Поліція встановила причину сутички та особи чотирьох учасників.

845
