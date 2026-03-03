На лівий берег Києва повертаються трамваї та тролейбуси: графік відновлення

Трамвай / © Київпастранс

У Києві розпочався поетапний запуск наземного електротранспорту на лівобережжі та міжберегових маршрутах. Це стало можливим завдяки стабілізації ситуації в енергосистемі міста.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Що запрацювало вже сьогодні

Відсьогодні, 3 березня, «Київпастранс» частково відновив рух на ключових напрямках. На лінії виведено наступні маршрути:

Трамваї: № 4, 5, 22, 23, 27, 28, 29, 32, 33, 35.

Тролейбуси: № 29, 30, 31, 37 (курсує зі змінами), 43, 47, 50, 50-К.

Поки що на цих напрямках продовжують працювати дублюючі автобуси, щоб забезпечити стабільне перевезення пасажирів у перехідний період.

Плани на 4 березня

За повідомленням КМДА, вже відзавтра електротранспорт лівого берега має вийти на повну планову потужність.

«З 4 березня, за умови відсутності нових пошкоджень енергетичної інфраструктури, рух здійснюватиметься у звичному режимі. Дублюючі автобуси будуть скасовані», — зазначили у відомстві.

Пасажирів просять враховувати ці зміни при плануванні поїздок та стежити за подальшими оновленнями у разі зміни безпекової ситуації.

Нагадаємо, у середині січня через нестачу електроенергії на правому березі Києва трамваї та тролейбуси тимчасово замінили автобусами. Водночас на лівому березі вже діяли запроваджені раніше дублювальні маршрути. У КМДА повідомляли, що електротранспорт поступово повертатиметься до звичайної роботи після стабілізації енергосистеми.

На правому березі столиці десятки тролейбусних та трамвайних маршрутів почали відновлювати рух від 26 лютого.